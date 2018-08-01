«Левада-центр»: 37% россиян готовы протестовать против повышения пенсионного возраста

Опрос общественного мнения показал, что 37% россиян готовы выйти на протест против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Еще 53% участников опроса отказались выходить на подобные акции, а оставшиеся 10% затруднились ответить на вопрос социологов. При этом 37% опрошенных россиян уверены, что президент России Владимир Путин подпишет закон, а 33% считают, что Путин отправит закон на доработку.

Кроме того, социологи выяснили, что 71% населения России назвали самым желанным решением по поводу предлагаемой реформы, это ее полная отмена.

Эксперты «Левада-центра» также узнали мнение россиян о массовых протестах по экономическим вопросам: 40% респондентов готовы поддержать их. «Ведомости» отмечают, что это самый высокий показатель с 2009 года.

При этом лично поучаствовать в таких митингах готовы 28% респондентов, и это максимальный показатель с момента присоединения Крыма к России, говорится в публикации. «Ведомости» также напоминают, что такие показатели фиксировались в 2009 году, когда был экономический кризис в стране, и в 2005 году во время монетизации льгот.

Поддержать митинг с политическими вопросами готовы 33% россиян, а поучаствовать в нем согласился каждый четвертый. Газета добавляет, что это также максимальный показатель с момента выборов в Госдуму в 2012 году.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.