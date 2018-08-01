Минтранс предложил отложить строительство в Краснодарском крае самой дорогой трассы в России

Министерство транспорта назвало реализацию проекта реконструкции трассы Джубга — Сочи длиной в 120 километров нецелесообразной и предложило отложить реконструкцию дороги. По подсчетам ведомства, в нынешних ценах она обойдется не менее чем в 1,6 триллионов рублей.

«Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге», — сообщается на сайте ведомства.

О том, что Росавтодор разработал концепцию развития трассы , на реконструкцию планируется потратить 1,2 триллиона рублей (в ценах 2017 года), ранее сообщили «Ведомости».

Предполагаемая трасса будет находиться по пути из Москвы в Сочи — единственный существующий сейчас путь проходит через горный серпантин и работает на пределе пропускной способности.

Как утверждает издание, концепция скоростной автомагистрали в закрытом режиме прорабатывалась с весны 2017 года правительством, проект обсуждался и в администрации президента.

Строительство планируют финансировать не из регионального бюджета, а при помощи государственно-частного партнерства. По концессионному соглашению расплачиваться за строительство и содержание дороги можно много лет, по сути, строя инфраструктуру в рассрочку, поясняют собеседники газеты.

К проекту, как отметил один из источников газеты, проявляли интерес структуры Аркадия Ротенберга и Юрия Рейльяна. Хотя представители Ротенберга не сообщили изданию никакой информации об участии в этом проекте, «Ведомости» считают, что после окончания строительства Крымского моста им будет значительно проще перевезти технику к Сочи, нежели чем к мосту на Сахалин.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – рассказал изданию о перспективах федеральный чиновник.

31 июля две компании Аркадия Ротенберга попали под санкции Евросоюза из-за строительства Керченского моста — компании Ротенберга ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж» уже находятся под американскими санкциями.