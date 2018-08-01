Суд признал виновными пятерых членов банды ГТА

Московский областной суд вынес обвинительный приговор пятерым членам так называемой «банды ГТА», которых обвиняли в убийствах водителей на московских дорогих, сообщил ТАСС.

«Суд установил, что они (участники банды — прим.ред.) создали устойчивую, сплоченную вооруженную банду. Все участники прошли специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан. Они осознавали, что являлись членами банды, в которой существовала строгая иерархия», — сказал судья.

На чтение приговора, в том числе заключительной части, где речь пойдет об условиях наказания для подсудимых, как ожидается, уйдет около недели.

До этого прокуратура попросила пожизненное заключение для подсудимых Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова и 25 лет колонии строго режима для Зафарджона Гулямова.

Чтение приговора проходило при усиленных мерах безопасности, так как 1 августа 2017 года во время слушаний в здании Мособлсуда произошла перестрелка между членами «банды ГТА» и сотрудниками правоохранительных органов. В результате трое подсудимых были убиты, двое ранены.

Позднее стало известно, что конвойные грубо нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о «банде ГТА». Два конвоира зашли в лифт с пятью арестантами, а должны были вести их по лестнице. Кроме этого, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть на конвоиров.

Напомним, в ноябре 2014 года полиция задержала девять предполагаемых членов «банды ГТА» (название связано с одноименной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), в которой персонаж грабил и убивал водителей). Главу группировки Ибайдулло Субханова застрелили во время спецоперации.

Следствие установило, что нападавшие выкладывали на дорогу острые предметы и расстреливали людей, находившихся в машинах. Преступников обнаружили на загородном участке главы управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова, который позднее заявил, что сдавал Субханову в аренду хозяйственную постройку.