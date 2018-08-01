Пропавший в Нижнем Новгороде журналист «Аргументов и фактов» найден мертвым

В Нижнем Новгороде поисково-спасательная группа «Рысь» нашла тело журналиста «Аргументов и фактов» Сергея Грачева, об этом волонтеры рассказали в соцсетях. Полиция, как сообщил шеф-редактор сайта издания в фейсбуке, подтвердила его смерть.

«Найден, погиб. Всем спасибо за помощь и распространение информации. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — говорилось в сообщении спасательной группы «Рысь».

Об исчезновении журналиста «Аргументов и фактов» в Нижнем Новгороде сообщила сама газета — последний раз его видели в субботу, 21 июля, выходящим из гостиницы «Шератон» (находится рядом с Нижегородским кремлем). Как они позже уточнили РИА Новости, Грачев приехал в командировку на фестиваль российского кино «Горький fest», начавшийся 20 июля.

27 июля управление следственного комитета по Нижегороской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения журналиста.

23 июля в Нижнем Новгороде было обнаружено тело 27-летнего журналиста государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Его нашли около Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе. Как выяснилось позднее, у него была открытая черепно-мозговая травма — смертельную травму нанесли камнем.