Суд оштрафовал Тимати и Егора Крида за несанкционированный концерт в центре Москвы

Тверской суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителей Тимати (Тимура Юнусова) и Егора Крида (Егора Булаткина) на 20 тысяч рублей за концерт, который они устроили на одной из центральных улиц Москвы, тем самым спровоцировав пробку, сообщил Интерфакс.

Тимати и Крида признали виновными по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Речь идет о выступлении реп-исполнителей 20 июня на Большой Дмитровке. Они забрались на крышу автомобиля и исполнили несколько песен. Вокруг них собралась толпа людей, в результате чего образовался затор машин.

Тимати в соцсетях объяснял, он устроил концерт на улице, чтобы доказать, что его бренд BlackStar не нуждается в раскрутке. Эта идея ему пришла после того, как на премии телеканала «МузТв» он не выиграл ни в одной номинации.