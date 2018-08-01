Эстония начала расследование по заявлению Браудера об отмывании российских денег через Danske Bank

Во вторник, 31 июля, члены правовой комиссии эстонского парламента (Рийгикогу) провели экстренное заседание, посвященное отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank. Заседание было созвано после того, как на прошлой неделе глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер потребовал возбудить уголовное дело против Danske Bank. Генпрокуратура Эстонии во вторник объявила о начале расследования по заявлению Браудера.

В мае финансовая разведка полиции Эстония опубликовала ежегодный доклад, из которого стало известно, что за 2011-2016 годы через банки страны было отмыто более 13 миллиардов евро. В основном, деньги шли из России (7,3 миллиарда евро), Азербайджана и Молдавии. Конкретные банки в докладе не назывались, однако из предыдущих расследований известно, что в отмывании средств был активно задействован эстонский филиал датского Danske Bank. В 2017 году банк был оштрафован на 1,7 миллиона евро за несоблюдения европейского законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Доклад, по сути, констатировал сам факт отмывания денег, но был довольно скуп на детали. В финансовой разведке «Новой газете» тогда объяснили, что не имеют права раскрывать имена участников транзакций, поскольку Эстония, со своей стороны, может лишь зафиксировать подозрительные переводы, но не может доказать незаконность происхождения средств.

Через два месяца после публикации доклада, 20 июля, Уильям Браудер от имени возглавляемого им фонда Hermitage Capital подал заявление в Генпрокуратуру Эстонии с требованием возбудить уголовное дело против 26 сотрудников Danske Bank. В их числе — экс-глава Danske Bank Айвар Рехе, бывший финансовый директор банка Ивар Паэ, член правления Тыну Ванаюур.

По информации Браудера, эти люди помогали проводить незаконные транзакции: общая сумма отмытых таким образом средств составила 9 миллиардов долларов, из которых 230 миллионов были средствами Hermitage Capital, похищенными после захвата фонда. Заявление Браудера стало реакцией на недавнее сообщение эстонской прокуратуры о превращении расследования случаев отмывания денег, связанных с делом Сергея Магнитского. В своем решения прокуратура, опять же, ссылалась на невозможность доказать изначально незаконное происхождение средств.

Браудер в своем заявлении предложил эстонской прокуратуре возобновить расследование. «У эстонских властей есть законные основания продолжить расследование, поскольку, по крайней мере, некоторые члены криминальной группировки являются гражданами Эстонии, а остальные — граждане России — оплачивались через эстонский филиал Danske», — говорится в документе. По мнению Браудера, провести новое расследование можно было бы эффективно, поскольку часть доказательств незаконности происхождения средств уже собрана американскими правоохранительными органами.

В ответ на заявление Браудера члены правовой комиссии Рийгикогу собрали экстренное заседание, в котором также приняли участие министр юстиции, министр финансов, генеральный прокурор и глава фининспекции Эстонии. В начале заседания генпрокурор Лавли Перлинг сообщила, что по заявлению Браудера начало уголовное производство.

Член правовой комиссии Лииза Овиир рассказала, что депутаты обсуждали не только заявление Браудера, но и отмывание денег через эстонские банки в принципе. Накануне глава комиссии Яанус Карилайд заявил агентству Reuters, что одна из задач депутатов — «получить большую ясность о том, как именно стало возможным отмывать деньги из России, нажитые преступным образом, через эстонскую банковскую систему».

По словам Лиизы Овиир, депутаты пришли к трем основным выводам.

«Во-первых, причиной этого стало отсутствие кооперации и обмена информацией между ведомствами — полицией, фининспекцией и прокуратурой. Поэтому эту систему нужно пересмотреть, — рассказала она. — Во-вторых, нужно реформировать законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег. Мы договорились, что в ближайшее время министры юстиции и финансов выступят со своими предложениями. В-третьих, мы договорились предложить парламенту сформировать специальный комитет, чтобы проанализировать всю ситуацию с отмыванием денег в Эстонии».

Лииза Овиир подтвердила, что в ходе заседания обсуждался и вопрос обслуживания в банках нерезидентов: в майском отчете финансовой разведки сказано, что большая часть подозрительных транзакций прошла именно через нерезидентские счета. В отличие от соседней Латвии, где после череды скандалов с отмыванием денег было принято решение законодательно ограничить число нерезидентов для латвийских банков, Эстонии такие меры не на руку. Если банки не будут открывать счета иностранным клиентам, пострадает государственная программа э-резидентсва, которая сильно облегчает процесс регистрации бизнеса в Эстонии, но не имеет смысла, если банки будут отказывать э-резидентам в обслуживании. По сути, это происходит уже сейчас: банки перестраховываются и часто отказывают потенциально проблемным клиентам — понимая под этим всех иностранцев. Пока это частная инициатива банков, но возможно, и государство в какой-то момент будет готово пожертвовать программой э-резидентства ради эффективной борьбы за чистоту банковского сектора. «Я один из главных сторонников э-резидентсва, — говорит Лииза Овиир. — Однако с ней связаны некоторые риски. Сейчас мы ждем предложений, как эти риски уменьшить».

По словам депутата, в сентябре, когда парламент соберется после летних каникул, будет проработано детальное расписание дальнейших действий. Кроме того, все — и депутаты комиссии, и фининспекция — с интересом ждут октября, когда Danske Bank должен опубликовать результаты собственного аудита.