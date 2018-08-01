КПРФ направила в Мосгоризбирком новую формулировку вопроса о проведении пенсионной реформы

Инициативная группа от КПРФ подала в Московскую городскую избирательную комиссию новую формулировка вопроса о повышении пенсионного возраста, чтобы вынести ее на референдум. Об этом член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин рассказал Интерфаксу.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов добавил, что вопрос звучит следующий образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?».

Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, инициативная группа от партии согласовала эту формулировку с ЦИК.

Кроме того, в МГИК от другой инициативной группы поступила еще одна заявка на проведение референдума. Группа предлагает вынести такой вопрос на обсуждение: ««Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Ранее инициативная группа от КПРФ уже подавала заявку на проведение референдума, однако ЦИК отказал, так как посчитал формулировка вопроса неправомерной. Вопрос тогда звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

В комиссии посчитали, что формулировка «способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования». При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК в целом не против идеи референдума, и инициативная группа может вновь подать заявку, изменив формулировку вопроса.

Напомним, для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее в половине регионов страны. Затем ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству.