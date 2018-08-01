Открыт сбор денег для семей погибших в ЦАР российских журналистов

Коллеги и близкие убитых в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева объявили сбор средств для их семей.

Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, российское посольство в ЦАР поможет с репатриацией тел на родину, их доставят в Россию 3 августа.

Средства на организацию похорон можно направить матери режиссера Расторгуева Людмиле Ивановне Расторгуевой (номер карты 2202 2006 6976 4142).

Кроме того, деньги на организацию похорон можно перевести бывшей жене Орхана Джемаля Ирине Гордиенко, которая воспитывает их общего сына Мансура (номер карты 4483 4300 1356 1730).

Помощь родителям Кирилла Радченко можно отправить Анастасии Горшковой, замглавреда Центра управления расследованиями (номер карты 5559 4927 6617 8258).

О гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибут.

Журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского о деятельности «ЧВК Вагнера» в Африке. Предположительно, на российскую съемочную группу напали, когда она направлялась на встречу с человеком, помогающим организовать съемки. Мэр Сибута Анри Дэпеле рассказал, что стрелявшие устроили засаду в кустах возле дороги. При этом водитель автомобиля, в котором ехали журналисты, остался жив.

По одной из версий, на журналистов могли напасть боевики мусульманского повстанческого движения «Селека». По другой версии, сьемочную группу могли убить с целью ограбления.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК).