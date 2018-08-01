Открыт сбор денег для семей погибших в ЦАР российских журналистов
Коллеги и близкие убитых в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева объявили сбор средств для их семей.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, российское посольство в ЦАР поможет с репатриацией тел на родину, их доставят в Россию 3 августа.
- Средства на организацию похорон можно направить матери режиссера Расторгуева Людмиле Ивановне Расторгуевой (номер карты 2202 2006 6976 4142).
- Кроме того, деньги на организацию похорон можно перевести бывшей жене Орхана Джемаля Ирине Гордиенко, которая воспитывает их общего сына Мансура (номер карты 4483 4300 1356 1730).
- Помощь родителям Кирилла Радченко можно отправить Анастасии Горшковой, замглавреда Центра управления расследованиями (номер карты 5559 4927 6617 8258).
О гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибут.
Журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского о деятельности «ЧВК Вагнера» в Африке. Предположительно, на российскую съемочную группу напали, когда она направлялась на встречу с человеком, помогающим организовать съемки. Мэр Сибута Анри Дэпеле рассказал, что стрелявшие устроили засаду в кустах возле дороги. При этом водитель автомобиля, в котором ехали журналисты, остался жив.
По одной из версий, на журналистов могли напасть боевики мусульманского повстанческого движения «Селека». По другой версии, сьемочную группу могли убить с целью ограбления.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК).