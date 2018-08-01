В СПЧ призвали Госдуму принять закон о социальных гарантиях журналистам, работающим в «горячих точках»

Совет по правам человека (СПЧ) призвал депутатов Госдумы принять закон о социальных гарантиях журналистам, которые работают в «горячих точках». Заявление опубликовано на сайте СПЧ.

СПЧ уже разработал и отправил в Госдуму соответствующий документ, в котором прописал необходимые гарантии безопасности, а также, например, вопросы, касающиеся повышенной страховки или специального обучения. Однако он так и «пылится» в нижней палате парламента, сказано в заявлении.

«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», — добавил глава СПЧ Михаил Федотов.

После публикация заявления совета по правам человека, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в разговоре с ТАСС заявил, что рассчитывает на принятие соответствующего законопроекта в осеннюю сессию.

Напомним, о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибут.

Журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского о деятельности «ЧВК Вагнера» в Африке. Предположительно, на российскую съемочную группу напали, когда она направлялась на встречу с человеком, помогающим организовать съемки.

Мэр Сибута Анри Дэпеле рассказал, что стрелявшие устроили засаду в кустах возле дороги. При этом водитель автомобиля, в котором ехали журналисты, остался жив.

По одной из версий, на журналистов могли напасть боевики мусульманского повстанческого движения «Селека». По другой версии, съемочную группу могли убить с целью ограбления. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК).