МИД назвал «околесицей» сообщения, что погибшие в ЦАР российские журналисты расследовали деятельность ЧВК

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова назвала «околесицей» сообщения СМИ о том, что погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналисты расследовали деятельность «ЧВК (прим. — частная военная компания) Вагнера». Это заявление она сделала в своем фейсбуке.

Она утверждает, что в ЦАР находятся российские инструкторы — как пятеро военных, так и 170 гражданских, о чем МИД сообщал в марте 2018 года. Всем, кто пишет «чудовищно непрофессиональные посты» и делает «увеселительно-развлекательные программы», Захарова посоветовала обратиться к этому заявлению МИДа.

О присутствии российских военных в ЦАР в феврале сообщал французский телеканал Europe1. Эксперт по международным отношениям Дидье Франсуа тогда отмечал, что они разместились рядом с месторождениями полезных ископаемых. Как писала Le Mond, функции россиян выходили за пределы обучения. Так, они сменили руандийских военнослужащих из миротворческого контингента ООН, которые прежде охраняли Туадеру — президента республики.

Среди них, по информации издания, находились пятеро разведчиков, а остальные якобы были наемниками двух частных военных компаний — ​Sewa Security Services и Lobaye Ltd, однако источники «Новой» утверждали, что речь идет о «ЧВК Вагнера».

ЧВК «Вагнера» связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина». Как писала «Фонтанка», ЧВК появилась в 2013 году под названием «Славянский корпус», когда российские менеджеры частной военной компании Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров сформировали отряд из 267 «контракторов» для «охраны месторождений и нефтепроводов» в Сирии. Ее участники впоследствии сформировали «группу Вагнера». По данным The Wall Street Journal (WSJ), она принимала участие в военных конфликтах на Донбассе и в Сирии.