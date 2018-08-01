Из «Булгаковского дома» похитили кота Бегемота

Неизвестная женщина украла из «Булгаковского дома» на Большой Садовой улице в Москве кота Бегемота, который является штатным сотрудником музея. Об этом говорится в сообщении на странице музея в фейсбуке.

В разговоре с телеканалом «Дождь» замдиректора по информационной политике музея Ольга Сорокина пояснила, что кот свободно ходит по территории всего дома, «ходит по двору, часто спит на клумбе».

«Если ему хочется гулять, он гуляет. На нем есть ошейник и адресник. В Театр сатиры он иногда заходит, коллеги нам звонят и мы его забираем», — добавила Сорокина.

Сотрудники музея подали заявление в полицию по поводу кражи кота. В музее также отмечают, что кот Бегемот живет там с 2005 года, он также находится под наблюдением врача, стилиста и получает специальное питание.