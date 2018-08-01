В Подмосковье уволили шесть сотрудников ГИБДД после драки со смертельным исходом

После драки возле одного из баров в Подмосковье, в которой погиб человек, уволены шесть сотрудников ГИБДД, принимавшие участие в этой драке. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В МВД пришли к выводу, что поступок бывших сотрудников ГИБДД опорочили честь сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли двух командиров и замкомандиру, еще одному командиру объявили выговор.

О драке стало известно 28 июля. Она произошла возле одного из баров с участием сотрудников ГИБДД и еще двух посетителей бара, один из которых — Евгений Толстов — скончался в больнице, не приходя в сознание от полученных повреждений.

Толстов отдыхал в баре с друзьями, один из них разбил стакан и заплатил за ущерб. После этого, как сообщал «Московский комсомолец», сотрудник ГИБДД предложил выйти на улицу.

Следственный комитет (СК) по Московской области заявил, что один из полицейских попал в больницу, а человек, с которым он дрался впал в кому. СК также завел уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений.