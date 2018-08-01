«Зона права»: сотрудники колонии в Забайкалье избили заключенных после поражения сборной России в матче с Хорватией

Сотрудники исправительной колонии №5 в Забайкальском крае избили заключенных после матча Россия — Хорватия, прошедшего в рамках Чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в актах опроса осужденных Александра Нохрина и Евгения Афанасьева. Копии документов предоставили «Новой газете» юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права».

«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — рассказал Нохрин, добавив, что его пинали и пытали электрошокером как минимум пятеро человек.

По словам Афанасьева, сотрудники колонии избили не только их, но и еще нескольких осужденных. «Заключенных вывели из камеры №5 … и потом начали по одному человеку куда-то выводить, как я понял, для полного обыска. <…> В это время я услышал, что кто-то из заключенных кричит, что его бьют... Когда начали интересоваться, нас начали травить газом... У нас началась слезоточивость, кашель, в горле горело от газа», — сообщил он правозащитникам.

По словам Афанасьева, он слышал крики заключенных и щелчки электрошокера и из другой камеры. В разговоре с юристами Нохрин добавил, что одного заключенного увезли из колонии, потому что он был слишком избит.

Правозащитники встретились с осужденными 11 июля спустя три дня после футбольного матча. Они обратились в Следственный комитет (СК) России с просьбой расследовать инцидент и поставили в известность прокурора, однако ответа до сих пор не получили.

За последние две недели СМИ сообщили о нескольких случаях жесткого обращения с осужденными в российских колониях, в том числе во Владимирской, Свердловской и Брянской областях.

Толчком стала публикация видео от 2017 года из ярославской колонии №1, на котором несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний избивали заключенного Евгения Макарова. По делу о пытках арестованы восемь сотрудников колонии. Против следователя Радиона Свирского, отказавшего открыть производство после сообщений об избиениях год назад, возбудили уголовное дело.