В Москве осудили бывших полицейских, избивших тренера ФК «Торпедо» за замечание о курении в неположенном месте

Таганский районный суд Москвы приговорил к тюремным срокам бывших полицейских Алексея Бурулько и Николая Первакова по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК) в отношении тренера женского футбольного клуба «Торпедо» Фаига Нагдалиева. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Бурулько приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Первакова — к трем годам и девяти месяцам колонии.

Инцидент с участием полицейских произошел в августе 2016 года. По словам тренера Нагдалиева, он увидел у метро «Таганская» группу курящих людей, причем некоторые из них были в полицейской форме. Он сделал замечание курящим, добавив, что те совершают административное правонарушение, после чего между ними завязалась перепалка.

«Закончился спор, по словам Фаига, тем, что один из полицейских выбил из его рук мобильный телефон, на который тренер пытался заснять стражей порядка, а затем полицейские заломили ему руки назад, поставили на колени и избили ногами по голове и груди. В результате Фаигу были причинены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ссадины, кровоподтеки и ушибы», — сообщают юристы «Комитета против пыток».

По словам Нагдалиева, после этого его доставили сначала в комнату полиции на станции метро «Таганская», а затем в отдел полиции. Как ему пояснили – за то, что он снимал полицейских на телефон. В конце концов, Фаиг был отпущен, но перед этим его вынудили написать, что все телесные повреждения он получил сам, ударившись о дверь метро.

Дело против полицейских было возбуждено только спустя несколько месяцев – после того, как Нагдалиеву удалось попасть на личный прием к руководителю главного следственного управления СК России по Москве.