В Ярославле задержали еще четырех фигурантов дела о пытках в ИК-1

В Ярославле задержали еще четверых подозреваемых по делу о пытках в исправительной колонии №1. Об этом «Медиазоне» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Таким образом, число фигурантов увеличилось до 12.

По информации пресс-секретаря Наталии Сарбуновой, следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде ареста. Судебное заседание запланировано на завтра. Имена и должности задержанных не сообщаются.

Ранее по делу о пытках в ярославской колонии арестовали на два месяца семь человек, еще один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находится под домашним арестом. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

20 июля «Новая газета» опубликовала видео от 2017 года из ИК-1, на котором несколько сотрудников ФСИН жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. Против следователя Радиона Свирского, отказавшего открыть производство после сообщений о пытках год назад, возбудили уголовное дело, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники.

После случившегося замдиректора ФСИН Валерий Максименко принес Макарову свои извинения, а глава ведомства Геннадий Корниенко пообещал подчиненным «неминуемое наказание» за преступления, подобные произошедшему в ярославской ИК-1.