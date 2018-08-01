«Дочка» РЖД предложила создать железнодорожный «лоукостер» из старых вагонов

Дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) предложила создать новый тип обслуживания «эконом-бюджет», для которого будут использоваться старые вагоны «до полного выбытия» без кондиционера и биотуалетов. Предложение опубликовано в годовой отчетности ФПК за 2017 год.

В ФПК охарактеризовали новый класс, как «плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира» и «сверхбюджетный способ перемещения без сервисов». О том, когда запустится новый бренд, в документе не уточняется.

В годовом отчете отмечается, что на данный момент у ФПК есть три класса обслуживания: бизнес, комфорт и эконом. РЖД также владеет 19 тысячами вагонов, половине которых больше 20 лет.

В планы РЖД входит отказаться от закупки плацкартных и купейных вагонов и поменять их на вагоны с сидениями на коротких маршрутах и двухэтажными купейными на длинных маршрутах.

В апреле сообщалось, что российский авиалоукостер «Победа» задумался об установке в новых самолетах «стоячих» кресел для увеличения числа пассажиров в салоне. Речь может идти о стоячих креслах, представленных итальянской фирмой Aviointerior. Сидеть на таком кресле-седле нельзя — на него можно только облокотиться: на уровне бедер расположена мягкая обивка, а по бокам кресло оснащено двумя подлокотниками. Как отмечали производители, «стоячие» кресла позволят уплотнить рассадку в салоне и увеличить вместимость самолета на 20 процентов, так как эти сидения почти в два раза легче стандартных авиакресел.