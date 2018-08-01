Краснодарский краевой суд отменил решения по делам участников майской акции «Он нам не царь»

Краснодарский краевой суд 1 августа отменил решение о штрафах в отношении шести участников акции 5 мая «Он нам не царь». Суд закрыл дела по статье о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и отправил на пересмотр дело о нарушении порядка общественного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщили адвокат правозащитной группы «Агора» Алексей Аванесян и адвокат Михаил Беньяш.

В разговоре с «Новой» адвокат Алексей Аванесян связал возвращение дел на пересмотр с июльским решением Верховного суда. Тогда, 19 июля, Верховный суд постановил, что участники несогласованных акций не могут нести ответственность за нарушение статьи о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Как отмечали эксперты, опрошенные «Коммерсантом», это решение может препятствовать массовым задержаниям на срок более трех часов тех, кто не привлекался ранее за нарушение законодательства о митингах.

«Рапорты в обоих делах (прим. — по статьям о неповиновении полиции и по нарушению правил общественного мероприятия) были идентичные: понятых и свидетелей нет, все обвинение построено на рапортах сотрудников полиции. Суд прислушался к пленуму Верховного суда, где разъяснялось, что нельзя осуждать людей дважды за одно дело», — рассказал адвокат «Агоры».

По предварительным подсчетам адвоката Алексея Аванесяна, за последнее время суд прекратил дела по «неповиновению полиции» в отношении более 15 человек.

Напомним, что на заседании по делу участников акции «Он нам не царь» в Первомайском районом суде Краснодара 6 мая приставы вывели адвоката Михаила Беньяша после того, как тот потребовал, чтобы в зал пустили всех слушателей. Когда он захотел вернуться, двое полицейских швырнули его в металлоискатель.

Поврежденный металлоискатель. Фото: Михаил Беньяш

Следственная оперативная группа после этого провела проверку по статье об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК). Эта проверка еще не закончена, но зато в середине июля краснодарский СК отказал адвокату в возбуждении дела о нападении на него (копия решения есть в распоряжении «Новой»). Следователи встали на сторону сотрудников МВД, сказавших, что Беньяш сам «умышленно оттолкнулся о них и упал на рамку стационарного металлообнаружителя, с целью ее опрокинуть».

В середине июля Краснодарский краевой суд прекратил дело против участницы акции 5 мая Ирины Лютовой, вышедшей на пикет с плакатом «Это твоя страна! Терпи дальше!». Полицейские посчитали ее знакомую, снимавшую акцию на видеокамеру, второй участницей пикета. За это Центральный районный суд Сочи оштрафовал активистку на 30 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения общественного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП).

5 мая во многих городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина. В результате были задержаны около 1600 человек, в Краснодаре — около 80.