СМИ: российских журналистов в ЦАР сначала похитили и допросили, а потом убили

Местное издание в Центральной африканской республике (ЦАР) сообщило, что журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко сначала похитили и допросили, а потом убили. Такую информацию опубликовал ресурс Palmares Centrafrique со ссылкой на источник.

В публикации также есть фотография двух убитых мужчин, тела которых лежат в кузове машины. Главный редактор «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин заявил The Bell, что на фотографии Джемаль и Расторгуев.

До этого власти ЦАР объявили по радио, что российскую группу журналистов могли убить боевики мусульманского повстанческого движения «Селека». Представитель городских властей в ЦАР ранее заявлял, что на российскую съемочную группу напали «примерно десять человек в тюрбанах, говорившие только по-арабски».

О гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По одной из версий, причиной убийства мог стать грабеж.

По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Мэр Сибута Анри Дэпеле рассказал Reuters, что стрелявшие устроили засаду в кусте возле дороги, и удалось выжить только водителю, который и сообщил о случившемся.

МИД России официально подтвердил гибель съемочной группы в ЦАР. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК).

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