Суд продлил арест братьям Магомедовым до ноября

Тверской районный суд продлил арест до 5 ноября владельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым, обвиняемых в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщает РИА Новости. Суд также продлил арест другому фигуранту дела — главе компании «Интекс» Артуру Максидову.

1 августа Мосгорсуд также признал законным арест активов 36 компаний, входящих в группу «Сумма» — денежных средств 11 компаний и уставных капиталов 25 компаний.

Кроме того, стало известно, что в суд уже заявлены гражданские иски от ряда компаний, которые признаны потерпевшими по этому делу. Также следователь в Мосгорсуде заявил о получении анонимного письма от акционеров группы компаний FESCO, где те обвиняют владельцев «Суммы» в хищении денежных средств. В группе FESCO заявили РБК, что в компанию не поступали запросы акционеров с подобными вопросами.

Следователь на заседании в Тверском суде также сообщил о новых делах против фигурантов дела братьев Магомедовых. Так, обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст. 210 УК) было предъявлено гендиректору «Глобалэлектросервиса» Эльдару Нагаплову и его предшественнику на этом посту Вячеславу Кочетову. О намерении выделить из дела Магомедовых материалы в отношении других участников преступной группировки следователь говорил еще в мае.

В феврале Нагаплова объявили в розыск по делу о хищениях 758 миллионов рублей при строительстве «Арены Балтика» в Калининграде. Сейчас Россия обратилась с просьбой выдать их к Объединенным арабским эмиратам (ОАЭ), где находятся подозреваемые.

Напомним, братьев Магомедовых и Максидова задержали 30 марта. Их обвиняют в организации хищения бюджетных средств на сумму около 2,5 млрд рублей. Обвинения предъявлены по статьям о мошенничесстве, растрате и создании преступного сообщества. Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном хранении оружия.

Как писал The Bell, отдельные эпизоды связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 гектаров у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании.

Банковские счета братьев, обнаруженные у них при обыске более $1 млн, а также счета группы «Сумма» арестованы. Общая сумма арестованных средств не сообщается.