Во Владимире сотрудников ФСИН заподозрили в пытках, о которых стало известно после убийства в СИЗО

Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении шести сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о пытках в СИЗО-1. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области.

В сообщении говорится, что об избиениях стало известно после признания виновным одного из заключенных в убийстве (ч.1 ст. 105 УК), которое произошло в следственном изоляторе.

Суд установил, что на протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные, которые применяли к сокамерникам «физическое и психологическое насилие», а также склоняли их к самооговору. Согласно сообщению прокуратуры, заключенного М. 1990 года рождения поместили в специальную камеру, где его другие осужденные «связали и подвергли побоям и истязаниям».

Заключенного, которого подвергли пыткам, вывели из камеры на следующий день, сообщили в прокуратуре. После этого он убил «инициатора насилия».

«Учитывая значительное число жалоб лиц, содержащихся в СИЗО-1, о нарушении их прав со стороны сотрудников администрации учреждения в дело в качестве государственного обвинителя в мае текущего года вступил заместитель прокурора области Анатолий Дрок. В ходе судебного заседания допрошено более 20 свидетелей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Во время судебного процесса подтвердились также другие случаи злоупотребления полномочиями сотрудниками ФСИН. Уголовное дело в отношении них и двух заключенных возбудили по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК).

Ранее стало известно о пытках в ярославской исправительной колонии №1. 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над заключенным Евгением Макаровым, оказавшееся в распоряжении фонда«Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись «Новой», обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту. По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить, инсценировав самоубийство.

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25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание заместителю начальника ИК-1 Ивану Калашникову, который был в дальнейшем отправлен под домашний арест. 26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. 1 августа задержали еще четырех фигурантов дела.

Уголовное дело также возбудили против следователя Радиона Свирского, рассматривавшего заявление о пытках в ярославской ИК-1 в 2017 году и отказавшегося открыть по нему производство. О статье, по которой возбудили дело, не сообщалось.

Глава (ФСИН) Геннадий Корниенко пообещал подчиненным неминуемое наказание за преступления, подобные произошедшему в ярославской ИК-1.