В Екатеринбурге на лидера объединения неоязычников завели уголовное дело об экстремизме

Лидер неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» в Екатеринбурге Владимир Серга сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме (ч.1 ст. 282 УК). Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как следует из одной из записей на странице Серги, который также именует себя «радарем Уральского края всея Руси», 26 июля в рамках уголовного дела у него прошли обыски. Об этом на его странице написал пользователь, зарегистрированный «Вконтакте» под именем «Жрец Славянский». С Серги взяли подписку о невыезде.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на руководителя пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александра Шульгу, в следственном отделе по Верх-Исетскому району пока не комментируют ситуацию, связанную с уголовным делом в отношении Серги.

По информации издания «66.ру», уголовное дело может быть связано с конфликтом, который случился между неоязычниками и Русской православной церковью по поводу строительства капища древнеславянского бога Перуна в районе парка «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе Свердловской области. Поводом для претензий, по данным издания, стала запись, репост которой в 2016 году Серга сделал у себя на странице в «ВКонтакте».

Также, по данным издания, в ходе обыска из квартиры Владимира Серги были изъяты системные блоки, диски, кассеты, электронные носители, литература, знаки древних рун и стяги.

Ранее 51-летнего жителя Кургана заключили под стражу. Его обвиняют в том, что он призывал к экстремизму и массовым беспорядкам 5 ноября 2017 года через мессенджер Telegram. По данным следствия, 2 ноября 2017 года мужчина вступил в одну из публичных групп в мессенджере, «связанную с подготовкой к массовым беспорядкам, намеченным на 05.11.2017», и «умышленно размещал текстовые сообщения и сообщения-репосты», побуждающие к экстремистской деятельности, направленной на насильственное изменение основ конституционного строя России.