США обвинили в совершении кибератак трех граждан Украины

США обвинили трех граждан Украины в совершении кибератак. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Согласно сообщению ведомства, граждане Украины Дмитрий Федоров, Федор Хладыр и Андрей Колпаков являются членами хакерской группы, широко известной как «FIN7» (также называемой «Carbanak Group» и «Navigator Group»).

По версии следствия, с, как минимум, 2015 года члены «FIN7» занимались рекламной кампанией, нацеленной на более чем 100 компаний в США, преимущественно в ресторанной, игровой и гостиничной индустриях. Как указано в обвинительных заключениях, члены «FIN7» взломали тысячи компьютеров и украли миллионы данных кредитных и дебетовых карт клиентов компаний, которые впоследствии «FIN7» использовала в своих целях или продавала.

«Поскольку хакеры стремятся найти новые способы нанесения вреда американской общественности и нашей экономике, Министерство юстиции по-прежнему готово к сотрудничеству с нашими партнерами по обеспечению соблюдения законов, чтобы выявлять, пресекать и преследовать виновных в этих угрозах», — сказал помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковски.

Минюст США также отметил, что «только в США "FIN7" смогла успешно проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, и украсть более 15 миллионов данных кредитных карт клиентов».