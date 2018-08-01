Адвокат заключенного Евгения Макарова сообщил о звонке с предупреждением «о недопустимости разглашения» материалов дел о пытках в ярославской ИК-1

Адвокату заключенного Евгения Макарова, которого пытали в ярославской исправительной колонии №1, Якову Ионцеву позвонили и сообщили «о недопустимости разглашения» материалов дел о пытках в ИК-1. Об этом сообщается на странице фонда «Общественный вердикт» в фейсбуке.

В сообщении говорится, что звонивший представился Шишовым Максимом Владимировичем, следователем следственной группы Следственного комитета России (СКР) по делу Макарова. Он сказал, что Ионцев «отфотал» материалы арестных дел и предупредил о недопустимости их разглашения, после чего связь прервалась.

В «Общественном вердикте» заявили, что по факту случившегося обратятся в СКР с жалобой, «поскольку такая форма предупреждения не соответствует нормам уголовно-процессуального законодательства и предусмотрен специальный порядок предупреждения и взятия подписки о неразглашении».

Ионцев сообщил «Новой газете», что «не до конца уверен» в том, что звонивший является следователем. Он, по словам адвоката, не уведомил его «о датах рассмотрения апелляционных жалоб на постановления суда об избрании меры пресечения» и не сообщил другой информации, которую «следователь был бы обязан знать». «Кроме того, непонятно, на каком правовом основании суд сообщил кому бы то ни было о моем обращении за материалами и решениями суда. Мы будем это обжаловать», — сказал Ионцев. Он также добавил, что других подобных звонков не поступало.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над заключенным Евгением Макаровым, оказавшееся в распоряжении фонда«Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись «Новой», обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту. По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить, инсценировав самоубийство.

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25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание заместителю начальника ИК-1 Ивану Калашникову, который был в дальнейшем отправлен под домашний арест. 26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. 1 августа задержали еще четырех фигурантов дела.

Уголовное дело также возбудили против следователя Радиона Свирского, рассматривавшего заявление о пытках в ярославской ИК-1 в 2017 году и отказавшегося открыть по нему производство. О статье, по которой возбудили дело, не сообщалось.

Глава (ФСИН) Геннадий Корниенко пообещал подчиненным неминуемое наказание за преступления, подобные произошедшему в ярославской ИК-1.