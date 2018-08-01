Генпрокуратура сообщила о снижении в России числа экстремистских преступлений за последние полгода

Количество преступлений экстремистской направленности снизилось в России за полгода на 15%, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

На первом месте по преступлениям, связанных с экстремизмом, по данным ведомства, среди российских регионов находится Москва. Второе место занимает Кабардино-Балкарская Республика, третье – Республика Дагестан.

К преступлениям экстремистской направленности относятся, в частности, деятельность, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, подрыв безопасности страны, захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований, а также пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики, либо сходной с ней, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности или ее финансирование.

Ранее Следственный комитет России (СК) по Алтайскому краю опубликовал видеоролик, в котором рассказывает про ответственность по статьям 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В мультфильме рассказывается про подростка Илью, который репостил в социальной сети видеоролики и картинки, на которых светлокожие люди избивали тех, кто не похож на них по цвету кожи или по национальности, и комментировал такие посты. В мультфильме также раскрывается содержание статей 280 и 282 УК и рассказывается, что относится к экстремистским действиям.