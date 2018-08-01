Суд отклонил иск гомеопатической компании к РАН

Арбитражный суд Москвы отклонил иск производителя гомеопатических препаратов ООО «АлексАнн» к Российской академии наук (РАН) о защите деловой репутации и взыскании 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания «АлексАнн» требовала признать не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию сведения в статье «Меморандум №2 (Гомеопатия)», опубликованной в феврале 2017 года на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН, а также в бюллетене «В защиту науки». Компания просила также удалить данные сведения, обязать РАН опровергнуть их и взыскать с нее 30 миллионов рублей в качестве компенсации репутационного вреда.

По словам представителя компании, сам факт государственной регистрации гомеопатических средств указывает на то, что их действенность научно подтверждена. После публикации меморандума РАН продажи «АлексАнн» снизились. В качестве доказательства представитель компании показал суду отзывы контрагентов, в которых говорится, что это может быть связано с публикацией РАН.

Представитель Академии заявил суду, что меморандум отражает мнение группы ученых, а не официальную позицию РАН. Он также отметил, что, по его мнению, представители «АлексАнн» не представили доказательств понесенного ущерба и эффективности своих препаратов.

«Меморандум № 2 (Гомеопатия)» комиссия по лженауке опубликовала в феврале 2017 года. Тогда в РАН пришли к выводу, что принципы гомеопатии противоречат известным законам природы, а гомеопатические препараты опасны для здоровья, потому что больные тратят значительные средства на недействующие препараты. Одного из сотрудников, участвовавших в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии, впоследствии уволили.