«Коммерсант» рассказал о «раздражении» Кремля из-за действий новых властей Армении

Москву раздражают некоторые действия новых властей Армении в отношении бывших руководителей страны. Об этом заявил «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских государственных структурах.

В частности, Кремль не доволен тем, что к суду привлекают генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, который раньше руководил ереванским гарнизоном. По мнению Москвы, которое приводит газета, это «серьезный ударом по имиджу военного блока».

В разговоре с «Коммерсантом» топ-менеджеры двух российских банков заявили, что соглашение о выдаче Еревану кредита на 100 млн долларов и поставок стрелкового оружия, «Искандеров-Э», истребителей Су-30СМ «под большим вопросом».

Напомним, против Хачатурова и экс-президента Роберта Кочаряна новый премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал расследование по делу о разгонах оппозиционных акций в 2008 году. И Кочаряну, и Хачатурову предъявили обвинения по статье о свержении конституционного строя. Кочарян арестован на два месяца, а Хачатуров отпущен под залог.

Кочарян, который дважды занимал пост президента, с 1998 по 2008 годы, в начале марта 2008 года ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы разогнать сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, вышедших на улицы с требованием пересчета прошедших в феврале новых президентских выборов.

Согласно результатам выборов, с почти 53% победил Серж Саргсян — кандидат, поддержанный Кочаряном. Тер-Петросян утверждал во время митингов, что при подсчете были нарушения и что на самом деле сам он набрал не 22%, а в три раза больше.

В результате применения войсками огнестрельного оружия против разбивших в центре города палатки сотен тысяч протестующих погибли 10 человек.

Серж Саргсян ушел в отставку в апреле 2018 года, будучи уже премьер-министром после двух президентских сроков. Его назначение на пост премьера привело к массовым протестам — т.н. «бархатной революции». В результате должность премьер-министра занял лидер протестов Никол Пашинян.