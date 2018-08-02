Аналитики Citi оценили поведение рубля в случае введения санкций США

В случае если США введут санкции против российского госдолга, курс рубля по отношению к американскому доллару снизится на 15%, то есть за один доллар придется отдавать не менее 73 рублей. К такому выводу пришли аналитики Citigroup, говорится в публикации Bloomberg.

Согласно заявлению Citigroup, на такой шаг Вашингтон может пойти при «худшем сценарии», который подразумевает также запрет иностранцам покупать облигации федерального займа (ОФЗ).

«В худшем случае, когда доля участия нерезидентов в ОФЗ падает с нынешнего уровня 28% до нуля, мы считаем, что к концу 2018 года доходность десятилетних ОФЗ может вырасти до 8,61% и к концу 2019 года — 11,90% (с текущих 7,76%)», — подсчитали аналитики (цитата по finmarket.ru).

Кроме того, эксперты заверяют, что распространение санкций на новую эмиссию бондов уже ослабит рубль примерно на 5%. «Хотя пока что какие-либо санкции Конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются», — говорится в докладе Citigroup.

Напомним, о возможном введении санкций в США заговорили после встречи американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки. Поводом к призыву ввести санкции стали слова Трампа о том, что он не видит свидетельств российского влияния на президентские выборы в США в 2016 году. Позднее Трамп опроверг это заявление, сказав, что оговорился.