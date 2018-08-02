Комитет защиты журналистов призвал к тщательному расследованию убийства российских журналистов в ЦАР

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал Россию, ООН и Центральноафриканскую республику (ЦАР) провести тщательное расследование убийство журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.

«Те, кто несет ответственность за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, должны быть призваны к ответу. Власти ЦАР, российские власти и ООН должны быстро провести всестороннее и прозрачное расследование этих смертей и удостовериться, что убийство журналистов — самая жестокая форма цензуры — не останется безнаказанным», — сказала координатор программы комитета в Африке Анжела Кинтал.

Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК).

​О гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По одной из версий, причиной убийства мог стать грабеж.

По другой версии, которое приводит местное издание ЦАР, российскую группу журналистов сначала похитили и допросили, а потом убили. Публикация появилась после заявления властей ЦАР, что журналистов могли убить боевики мусульманского повстанческого движения «Селека».

При этом мэр города Сибута Анри Дэпеле рассказал Reuters, что в россиян стреляли из засады в кусте возле дороги, и удалось выжить только водителю, который и сообщил о случившемся.

Журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского о деятельности «ЧВК Вагнера» в Африке. По словам Ходорковского, в день убийства журналисты договорились о встрече с местным помощником — сотрудником ООН, который должен был помочь со съемкой золотых рудников Ндассима.