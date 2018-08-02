В Москве арестовали одного из топ-менеджеров Urban Group

Савеловский суд Москвы арестовал одного из топ-менеджеров Urban Group, гендиректора «Ивастроя» Андрея Пучкова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Пучкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

«Коммерсант» сообщал, что Пучков является фигурантом дела о недостроенном жилом комплексе. Он также до апреля 2018 года был гендиректором «Ивастроя» и Urban Group.

При этом, как полагает следствие, Urban Group собрав деньги с дольщиков, не построила в Одинцовском районе Подмосковья жилой комплекс (ЖК) «Лайково». На его достройку, как сообщает издание, понадобится 12 миллиардов рублей.