Захарова рассказала об отсутствии следов пыток у убитых в ЦАР российских журналистов

Врачи Центральноафриканской республики (ЦАР) не обнаружили следов пыток на телах российских журналистов, погибших в ЦАР. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — сказала Захарова.

Ранее местное издание сообщило, что журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко сначала похитили и допросили, а потом убили.

По информации властей ЦАР, группа из 10 человек в тюрбанах попытались отобрать машину у российских журналистов в Центральноафриканской республике, однако россияне оказали сопротивление и их застрелили.

«Никаких документов для установления личности при них не было, только одна карточка, в которой написано, что один из них блогер», — говорится в сообщении.

Власти ЦАР отмечают, водителя машины также ранили, но ему удалось сбежать. В сообщении отмечается, что журналисты арендовали частный автомобиль с водителем.

​О гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По одной из версий, причиной убийства мог стать грабеж. При этом мэр города Сибута Анри Дэпеле рассказал Reuters, что в россиян стреляли из засады в кусте возле дороги, и удалось выжить только водителю, который и сообщил о случившемся.

Журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять совместный фильм с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского о деятельности «ЧВК Вагнера» в Африке. По словам Ходорковского, в день убийства журналисты договорились о встрече с местным помощником — сотрудником ООН, который должен был помочь со съемкой золотых рудников Ндассима.