СМИ: ОАЭ добивались отставки Тиллерсона с поста госсекретаря США

Саудовская Аравия и ОАЭ могли лоббировать отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США из-за событий лета 2017 года. Об этом сообщило издание The Intercept со ссылкой на источники.

По информации СМИ, поводом к таким действиям послужило обострение отношений Саудовской Аравии и ОАЭ с Катаром в 2017 году, которые готовили, как утверждает The Intercept, военное вторжение.

Разведка Катара узнала о планах ОАЭ и Саудовской Аравии и сообщила об этом США, позже американская и британская разведки также подтвердили эту информацию.

Для разрешения конфликта Тиллерсон провел серию телефонных разговоров с высокопоставленными чиновниками и королем Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. При этом Тиллерсон, который имел обширные связи с Катаром, как уточняет американское издание, будучи главой Exxon Mobil, якобы выступал на стороне Катара.

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Напомним, 5 июня 2017 года семь стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы разорвали дипломатические отношения с Катаром. Через пару дней, 7 июня, о разрыве отношений заявили в МИД Мавритании.

Позднее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару свои требования. Они призвали страну разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар отказался от выполнения требований. Тогда страны решили продлить введенные против Катара экономические и политические санкции.