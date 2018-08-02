В Ярославле избирают меры пресечения еще четверым фигурантам дела о пытках в ИК-1. Суд арестовал двух человек

Заволжский районный суд в Ярославле арестовал младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Алексея Андреева до 20 сентября, сообщает «Яркуб».

Как передает издание, Андреев родился в Данилове в 1993 году, он холост и ранее не судим. Он признал, что бил и удерживал Макарова вместе с остальными сотрудниками колонии. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). На суде адвокат заявила, что Андреев выполнял «приказ» и что его подзащитный раскаивается в показаниях.

Алексей Андреев в Заволжском районном суде. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

Суд арестовал начальника 4-го отряда отдела по воспитательной работе ИК-1 Алексея Микитюка до 20 сентября, сообщает «Медиазона». Ему должны предъявить обвинение в течение десяти суток. Микитюку 26 лет, он женат и имеет годовалого ребенка. Сотрудник колонии признался в совершении преступления, он согласился сотрудничать со следствием.

Алексей Микитюк, начальник 4-го отряда. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

В отношении младшего инспектора дежурной смены Андрея Зыбина и младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Александра Морозова в данный момент также избирается мера пресечения. Все они были задержаны 1 августа.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над Макаровым, оказавшееся в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись «Новой», обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту. По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить, инсценировав самоубийство.

25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание заместителю начальника ИК-1 Ивану Калашникову, который в дальнейшем отправили под домашний арест. 26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова.

В избиении Макарова на видео участвовали 18 человек. Напоминаем имена тех, кого еще не привлекли к следствию: