ФСИН в Забайкалье начала проверку после сообщений об избиениях заключенных в ИК-5

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю начала проверку по факту избиений в читинской исправительной колонии №5, о которых ранее рассказали адвокатам двое заключенных.

«По факту распространения в ряде СМИ негативной информации УФСИН России по Забайкальскому краю проводит проверку. О ее результатах будет сообщено дополнительно», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник в силовых структурах рассказал агентству о том, что физическая сила применялась только к одному заключенному, поскольку он отказался подчиняться требованию сотрудника колонии.

По его информации, осужденные просверлили дырки между камерами, после чего работники ФСИН попросили их выйти в коридор для ремонта помещений. Во время досмотра один из заключенных ударил сотрудника колонии лезвием бритвы, и тогда к нему применили силу, передает ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что проверка инцидента проводится с 12 июля. По его словам, против ударившего сотрудника ФСИН заключенного возбудили уголовное дело.

Ранее юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права», со слов заключенных рассказали о пытках сотрудниками колонии в ИК-5, в том числе с использованием электрошокера, после поражения сборной России в матче с Хорватией. «Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — говорится в акте опроса осужденного Александра Нохрина.

За последние две недели СМИ сообщили о нескольких случаях жесткого обращения с осужденными в российских колониях, в том числе во Владимирской, Свердловской, Брянской областях и Крыму.

Толчком стала публикация видео от 2017 года из ярославской колонии №1, на котором несколько сотрудников ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова. По делу о пытках арестованы восемь сотрудников колонии. В отношении четверых фигурантов избирается мера пресечения. Против следователя Радиона Свирского, отказавшего открыть производство после сообщений об избиениях год назад, возбудили уголовное дело.