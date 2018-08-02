Комитет Сената США по разведке готов предоставить защите и обвинению показания Бутиной

Сенат Конгресса США готов передать сторонам обвинения и защиты стенограмму показаний россиянки Марии Бутиной, которые она давала в закрытом режиме незадолго до ареста. Об этом сообщает издание The Hill.

«В ответ на просьбы Министерства юстиции и адвоката Марии Бутиной мы добивались разрешения от Сената предоставить обеим сторонам протокол свидетельских показаний Бутиной в Комитете», — цитирует издание совместное заявление руководителя Комитета Сената по разведке Ричарда Берра и старшего демократа Комитета Марка Уорнера.

Представители Комитета добавили, что стенограмму предоставят, если стороны получат судебное постановление об ограничении доступа к материалам. Они также сказали, что, по их данным, этот вопрос в настоящее время обсуждается.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сообщил РИА Новостям, что расшифровки помогут россиянке. «Она давала показания честно. Они не будут преданы широкой огласке — по крайней мере, на первом этапе», — сказал Дрисколл.

Напомним, Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику». Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями. Издание The Washington Post также сообщало, что Бутина получала финансовую поддержку от совладельца и гендиректора группы «Н-Транс» Константина Николаева. Об этом, по данным издания, она в апреле сообщала комитету по разведке Сената США.