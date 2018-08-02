СК завершил расследование по делу о теракте в петербургском метро

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Следственный комитет (СК) завершил предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт-1», сообщается на сайте ведомства. В результате теракта в петербургском метро тогда погибли погибли 15 человек, пострадали еще 67.

Так, по версии следствия, фигуранты дела организовали группировку в Сирии не позднее 2013 года — ее создателем был уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров. Для теракта в Петербурге они изготовили три взрывных устройства, из которых в итоге сработало только одно — то, которое пронес с собой смертник Акбаржон Джалилов. Другое Джалилов разместил на платформе станции «Площадь Восстания», но оно не сработало дистанционно. Третье должны были пронести его сообщники, однако их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Фигурантами по делу проходят 11 человек. В зависимости от роли каждого, их обвиняют по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, о содействии террористической деятельности, о террористическом акте, о незаконном изготовлении оружия, о незаконном обороте оружия и взрывных устройств (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223.1, ч. 3 ст. 222.1, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223.1, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК).

Обвинения в участии в запрещенной в России террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» было предъявлено фигурантам дела в июле 2018 года. Организация была внесена в реестр террористических организаций решением Московского областного суда от 24 апреля 2017 года.

Расследование проходило в закрытом режиме. По подсчетам «Новой», весной 2018 года под арестом находились 21 человек, выходцы из Киргизии и Таджикистана. Параллельно с терактом в Петербурге расследуется дело о вербовщиках для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Одного фигуранта дела о теракте уже осудили — Московский окружной военный суд в декабре 2017 года приговорил Обида Абдыраимова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в вербовке боевиков и склонении их к совершению терактов. Его связь с терактом не была доказана в суде.