В России суд впервые оправдал уклонившегося от альтернативной службы призывника

Волгодонский районный суд Ростовской области отказал в уголовном преследовании Константина Титова, которого обвиняли в уклонении от альтернативной гражданской службы (ч. 2 ст. 328 УК), сообщает «Коммерсант», отмечая, что это первое подобное решение в России.

Титов должен был прибыть на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса в Саратовской области в мае 2017 года. Однако интернат не смог предоставить ему общежития, положенное по закону об АГС, а средств снимать жилье у призывника не было.

Титов проиграл гражданский иск к военкомату, где просил поменять место службы или оставить рядом с домом, а также пожаловался на неполное медицинское освидетельствование. Военкомат в свою очередь передал его документы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о уклонении от альтернативной службы.

Суд в Волгодонске постановил, что военкомат был обязан выдать ему новые проездные документы и предписание, а интернат — обеспечить общежитием. В решении говорится, что обвиняемые по таким дела не обязаны доказывать свою невиновность.

Если суд отклонит последующую апелляцию прокуратуры Волгодонска, то Титов сможет взыскать с военных имущественный ущерб и моральный вред. Если бы суд вынес обвинительный приговор, Титову могло бы грозить наказание по статье об уклонении в виде полугода ареста, или обязательные работы до 480 часов и штраф до 80 тысяч рублей.

Альтернативная гражданская служба — это особый вид трудовой деятельности в интересах общества, осуществляемой вместо военной обязанности. АГС была введена в 2002 году для соблюдения прав лиц, отказывающихся от военной службы по политическим или религиозно-этическим мотивам. Как отмечает «Коммерсант», за последние 10 лет по делам об уклонении от альтернативной службы было осуждено 30 пацифистов, не было ни одного оправдательного приговора.