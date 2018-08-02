Во Владивостоке задержали члена «Открытой России» за участие в акции против пенсионной реформы 1 июля

Во Владивостоке полицейские задержали члена «Открытой России» Андрея Яроцкого после допроса в Следственном комитете (СК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на активиста Дмитрия Гультяева.

По его словам, Яроцкого задержали сразу после допроса. Активиста допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу координатора штаба Навального во Владивостоке Владимира Дубовского. Гуляев также сообщил, что Яроцкого доставили в отделение полиции №4.

Как сообщил «Новой газете» Дубовский, на Яроцкого составили протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения митингов (ч.5 ст. 20.2 КоАП) за участие 1 июля в несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста, организованной штабом Навального во Владивостоке. Яроцкого отпустили из отделения полиции, «дата суда пока не назначена».

Ранее на Дубовского завели уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Его задержали на выходе из спецприемника. До этого Дубовского задержали во время конференции «Открытой России» 12 июня, где, помимо него, были задержаны порядка 20 человек. В частности, на Дубовского составили протоколы по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначили ему 25 суток ареста. Задержанные подавали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отсутствия законных оснований для задержания и беспричинное применение насилия со стороны полицейских. Суд жалобы принял.