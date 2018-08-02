Кирилл Серебренников стал командором французского Ордена искусств и литературы

Российский режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу «Седьмой студии», стал командором французского Ордена искусств и литературы. Как сообщает RFI, соответствующий приказ подписала министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Орден Искусств и литературы — престижная государственная награда во Франции, которая вручается людям, «отличившимся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире».

Напомним, Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. 18 июля Басманный суд Москвы продлил ему меру пресечения до 22 августа.

В январе этого года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии»: их обвиняют в хищении средств, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа». Сумма ущерба, по данным следствия, составила 133 млн рублей.

Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.