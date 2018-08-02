Ученого из ЦНИИмаш обвинили в передаче данных бельгийскому институту

Арестованный по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ) 74-летний ученый из ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев подозревается в передаче секретных данных Фон Кармановскому институту гидродинамики в Бельгии. Об это сообщает РБК со ссылкой на адвоката «Комманды 29» Евгения Смирнова.

Адвокат уточнил, что ранее, за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела против Кудрявцева, сотрудники ФСБ опрашивали его руководителя в ЦНИИмаш, ученого Владимира Лапыгина, который уже отбывает наказание по делу о госизмене. Именно рапортом о допросах коллег Кудрявцева была обоснована необходимость ареста. Всего ФСБ опросили 11 человек. Как уточнил адвокат, самый молодой из них — 1943 года рождения.

В сентябре 2016 года Мосгорсуд приговорил ученого из ЦНИИмаш Владимира Лапыгина к 7 годам колонии по делу о госизмене — подробности дела не разглашались, поскольку оно имеет гриф «секретно».

По сообщениям СМИ, его осудили за передачу демо-версии программы аэродинамики ракет коллеге из Китая. Как уточняет адвокат Смирнов, дело Лапыгина не связано с делом Кудрявцева. В 2017 году правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Лапыгина политзаключенным.

Как в июле сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники в федеральной службе безопасности (ФСБ), Кудрявцева обвиняли в государственной измене за передачу секретных данных стране НАТО. Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля после того, как член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев обнаружил ученого в СИЗО «Лефортово».

20 июля «Коммерсант» сообщил об обысках ФСБ в ЦНИИмаше и кабинете директора информационно-аналитического департамента Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ).