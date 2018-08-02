«Левада-центр» зафиксировал рост положительного отношения россиян к США и Евросоюзу

Россияне стали лучше относиться к США и странам Евросоюза, об этом говорится в данных опроса, проведенного «Левада-центром».

На вопросы «Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому союзу?» и «Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?» 42% опрошенных ответили «хорошо». Это самые высокие показатели с начала 2014 года. О негативном отношении к странам Европейского союза заявили 38% опрошенных, к США — 40%. Затруднились ответить 20% и 18% соответственно.

Данные опроса также говорят о том, что россияне «скорее поддержали» бы расширение дальнейших культурных и экономических связей со странами Запада и сближение с ними. Об этом заявили 68% опрошенных, а за отдаление от западных стран высказались 21%. 12% затруднились ответить.

Как сообщил «Новой газете» директор «Левада-центра» Лев Гудков, данные опроса оказались несколько неожиданными для социологов, их «надо проверять». Однако, по его словам, подобные результаты можно интерпретировать «как усталость от длительной политики конфронтации с Западом, которая идет почти десять лет и особенно обострилась после аннексии Крыма». Другие причины подобных результатов опроса, считает Гудков – «усталость от ожидания большой войны, которая стоит за всем за этим», а также «объявленная пенсионная реформа и ощущение, что государство лезет в карман к гражданам, пытается решать проблемы консолидации власти и управления за счет средств населения». Директор «Левада-центра» добавил, что это «приводит к переоценке всего политического курса, мотивов поддержки власти» населением.

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Ранее «Левада-центр» опубликовал опрос, согласно которому каждый пятый москвич хочет эмигрировать. При этом в целом по России желающих эмигрировать стало меньше примерно на 5% по сравнению с 2011 годом. Если сравнивать москвичей с жителями регионов, то желание уехать среди москвичей выразили вдвое больше опрошенных.