В Красноярске суд отменил обязательные работы пяти участникам акции «Он нам не царь»

Красноярский краевой суд 2 августа отправил на пересмотр дело Оксаны Зябловой — участницы акции сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь». В июле краевой суд отменил решения судов в отношении еще четырех активистов. Об этом «Новой» сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Все пятеро, Оксана Зяблова, Владимир Перекотий, Армен Кучукян, Юрий Орешников и Артем Агеев, были ранее приговорены к обязательным работам по обвинению в нарушении порядка общественного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

«Аресты или обязательные работы, которые были назначены всем им, — их нельзя назначать без присутствия лица в суде. Даже если защитник есть, то их присутствие тоже необходимо. А в их случае — кто-то не смог, кто-то летел в самолете, кто-то был в тайге на студенческой практике», — объяснил адвокат.

В разговоре с «Новой» он отметил, что решение о пересмотре дел не связано с пленумом Верховного суда от середины июля, поскольку всех красноярских активистов осудили только по одной статье — о нарушении порядка общественного мероприятия, в неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП) их не обвиняли.

Напомним, 19 июля, Верховный суд постановил, что участники несогласованных акций не могут нести ответственность за нарушение статьи о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Как отмечали эксперты, опрошенные «Коммерсантом», это решение может препятствовать массовым задержаниям на срок более трех часов тех, кто не привлекался ранее за нарушение законодательства о митингах.

Ранее Краснодарский краевой суд закрыл дела по статье о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и отправил на пересмотр дела о нарушении порядка общественного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) в отношении участников акции «Он нам не царь». «Суд прислушался к пленуму Верховного суда, где разъяснялось, что нельзя осуждать людей дважды за одно дело», — рассказывал «Новой» адвокат «Агоры» Алексей Аванесян.

5 мая во многих городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина. В результате по всей стране были задержаны около 1600 человек, из них 35 — в Красноярске.