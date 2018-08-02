Роскомнадзор проверит Burger King после сообщений о сборе данных пользователей через экран смартфона

Роскомнадзор (РКН) включил сеть ресторанов Burger King в план проверок в 2019 году из-за возможной утечки данных клиентов через приложение сети, а также направил в ФСБ жалобы пользователей, которые находятся вне компетенции ведомства. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона "О персональных данных" в 2019 году», — говорится в сообщении РКН.

Ранее ведомство направило запрос в Burger King в связи с появлением сообщений о сборе персональных данных пользователей в приложении сети. В них говорилось, что приложение Burger King в России записывает экран телефона пользователя с помощью встроенной метрики для анализа поведения пользователей AppSee. Пользователи выразили свою обеспокоенность тем, что приложение записывает экран и в момент введения ими банковских данных для оплаты заказа.

В свою очередь, администратор группы Burger King в социальной сети «ВКонтакте» cообщил, что компания не получает данные банковских карт пользователей приложения. Метрика для анализа поведения пользователей AppSee, которая встроена в приложение Burger King, по его словам, скрывает их за черными полями.

Также сообщалось о сборе данных с помощью приложений со стороны Mail.Ru Group. Она разработала для социальной сети Facebook «сотни приложений», которые собирали персональные данные пользователей с разрешения соцсети до 2015 года.