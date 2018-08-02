Власти ЦАР: убитые российские журналисты были обнаружены без денег и техники

Убитые в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были обнаружены без денег, техники и даже «без паспортов», об этом РБК сообщил пресс-секретарь правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Ранее СМИ сообщали, что у журналистов с собой были 8,5 тысяч долларов, две дорогие камеры и другая техника.

Казаги сообщил изданию подробности о показаниях водителя: тот якобы отговаривал журналистов от того, чтобы выехать в Сибю в понедельник, 30 августа, вечером. После нескольких десятков километров езды путь машине репортеров преградили люди в тюрбанах, говорившие на арабском.

Один из россиян пытался оказать сопротивление, но был убит на месте, двое других скончались от ранений. Все трое были найдены на следующий день, 31 августа. Ни денег, ни техники, о которой писали СМИ у них не обнаружили. Казаги уточнил, что водитель был ранен, но ему удалось сбежать.

Казаги также поддержал версию, что к убийству причастна группировка повстанцев-мусульман «Селека», о чем ранее заявляли власти ЦАР по радио. Местное издание Palmares Centrafrique утверждало, что боевики перед убийством журналистов сначала похитили и допросили их.

О гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По одной из версий, причиной убийства мог стать грабеж.

Как сообщил РБК глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин, у репортеров, помимо 8,5 тысяч долларов наличными, были с собой как минимум два фотоаппарата, экшен-камеры, не менее шести жестких дисков, ноутбук, микрофоны и диктофоны.

По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибю. Мэр Сибю Анри Дэпеле рассказал Reuters, что стрелявшие устроили засаду в кусте возле дороги, и удалось выжить только водителю, который и сообщил о случившемся.