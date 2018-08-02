Титов предложил заменить пенсионный возраст выходом на пенсию по трудовому стажу

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил убрать понятие пенсионного возраста и заменить его трудовым стажем. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», — сказал Титов. По его словам, у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

Титов также предложил ввести возможность покупки трудового стажа, «как это во многих странах делается». Он пояснил, что она могла бы осуществляться теми, кто не выработал определенный законом срок, но хочет получать пенсию в полном размере.

«Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной», — объяснил Титов.

Он сообщил, что Институт экономики роста имени Петра Столыпина подготовил соответствующие предложения по изменению пенсионного законодательства и направил их в правительство, профсоюзам и всем заинтересованным сторонам.

В конце июля в городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. В Москве на митинге, организованном Либертарианской партией России, участвовали, по разным данным, от 2,5 до 5,5 тысяч человек, на акцию, организованную КПРФ, вышли не менее 6,5 тысяч.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.