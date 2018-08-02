В Севастополе начался суд над «крымскими диверсантами»

В Севастопольском городском суде началось рассмотрение по существу дела «крымских диверсантов» — Алексея Бессарабова и Владимира Дудки, обвиняемых в подготовке диверсии на территории полуострова и незаконном хранении взрывчатых веществ. Процесс проходит в закрытом режиме без присутствия журналистов и родных.

По словам адвоката Дудки, во время первого заседания были допрошены два свидетеля из семи заявленных. «Первым выступил родственник обвиняемого, который не подтвердил версию следствия, что телефон, якобы найденный при обыске, принадлежал Владимиру Дудке, — рассказал адвокат и добавил, что к телефону не была найдена зарядка. - Вторым выступил инженер нефтебазы, которую, по версии следствия, планировали взорвать обвиняемые. Его спрашивали лишь о гипотетических последствиях в случае совершения диверсий».

После первого заседания состав суда отправился в отпуск, и слушания по делу продолжатся уже во второй половине сентября.

Алексей Бессарабов, Владимир Дудка и Дмитрий Штыбликов были задержаны по подозрению в подготовке диверсий в Крыму 9 ноября 2016 года. В мае 2017 года Штыбликов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, отказавшись при этом от адвоката по соглашению. Спустя год после задержания Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима, которые он отбывает в Омске. Всего фигурантами «диверсионных дел» в Крыму с 2014 года стали по меньшей мере десять человек.