ЕСПЧ зарегистрировал жалобу журналиста Александра Плющева против блокировки Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram в России. Соответствующее решение опубликовал юрист правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Плющев обратился в ЕСПЧ по поводу блокировки мессенджера в апреле вместе с журналистом Олегом Кашиным. В иске они утверждали, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное ст. 8 Конвенции о защите прав человека.

Согласно разъяснениям ЕСПЧ к статье 8, заявитель не обязан доказывать слежку в отношении его лично — само существование законодательства, допускающего применение тайных мер, позволяет признать его жертвой нарушения. Адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов в разговоре с «Ведомостями» напоминал о деле «Захаров против России», когда ЕСПЧ признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки.

Журналисты также указывали, что в их случае имело место также нарушение права на свободу выражения мнения (ст. 10 Европейской конвенции) — ведь после окончательной блокировки мессенджера им пришлось бы отказаться от Telegram-каналов, которые являются важным способом распространения актуальной информации.

Адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян рассказал «Ведомостям», что организация весной также отправила в ЕСПЧ жалобы еще 40 людей, после того как Мещанский районный суд Москвы отклонил их иски к ФСБ на действия в отношении Telegram, которые нарушают права пользователей на тайну связи.

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Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работу, и, как отмечали СМИ и блогеры, им продолжают пользоваться многие чиновники и ведомства, в том числе министерство иностранных дел.

Ранее ведомство требовало, чтобы руководство мессенджера предоставило ФСБ ключи для дешифрования переписки. В Telegram сочли требования ФСБ противоречащими Конституции, а также технически неисполнимыми.