В Москве задержали подозреваемых в хищении 2 миллиардов рублей у крупной энергетической компании

В Москве полиция и ФСБ задержали трех подозреваемых в хищении более 2 миллиардов рублей у крупной энергетической компании. Об этом сообщается на сайте МВД.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла хищения путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов. Следственной частью Главного следственного управления Главного управления (ГСУ ГУ) МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В правоохранительные органы о хищениях сообщил руководитель компании.

Ведомство не сообщает о личностях задержанных, а также о том, у какой именно компании подозреваемые похитили деньги.

Волк также рассказала, что сотрудниками полиции и Росгвардии по делу проведено 17 обысков в офисах и местах жительства фигурантов, в Москве, Красноярске, Челябинске и Ялте. Она добавила, что в ходе обысков были «обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их (фигурантов дела – ред.) противоправной деятельности».

Ранее Бабушкинский суд арестовал до 19 сентября гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». Гендиректор свою вину не признает. По этому же делу арестовали до 17 сентября председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова.