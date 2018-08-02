Убитого в ЦАР режиссера Александра Расторгуева посмертно наградили премией «Лавровая ветвь»

Совет национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» посмертно присудил премию «за вклад в кинолетопись» режиссеру Александру Расторгуеву. Об этом говорится на сайте премии.

В своем сообщении совет премии отмечает, что известие о смерти режиссера в Центральноафриканской республике пришлось на даты выбора лаурета премии — и совет из 11 человек единогласно проголосовал за его кандидатуру.

Александр Расторгуев, как отмечают организаторы премии «Лавровая ветвь», был не только членом большого жюри, но и неоднократным ее лауреатом. Так, в 2001 году его фильм «Мамочки» был признан Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 фильм «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» был удостоен премии в номинации «Лучший неигровой арт-фильм».

Церемония вручения премии состоится 12 декабря — в день закрытия международного фестиваля документального кино «Артдокфест». На сайте фестиваля до 10 сентября можно бесплатно посмотреть фильмы режиссера.

Напомним, о гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По одной из версий, причиной убийства мог стать грабеж. По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибю.

В Центральноафриканскую республики журналисты поехали для съемок документального фильма о «ЧВК (прим. — частной военной компании) Вагнера». Как рассказал «Новой газете» журналист Родион Чепель, это был совместный проект Александра Расторгуева и «Центра управления расследования» Михаила Ходорковского.

По словам российского министерства внутренних дел, в стране находятся российские «гражданские инструкторы». Однако, как писали СМИ и в том числе «Новая Газета», в ЦАР находится именно «ЧВК Вагнера».