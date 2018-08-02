Суд отклонил иск МВД к фигурантам «болотного дела» за «утерянные полицией» дубинки и радиоприемники

Суд отклонил иск Управления на транспорте министерства внутренних дел (МВД) по Центральному федеральному округу Москвы к фигурантам «болотного дела» о взыскании с них 43,8 тысяч рублей за «утраченное полицейскими» снаряжение в мае 2012 года. Об этом «Новой газете» сообщил один из ответчиков по делу Александр Марголин.

Заседание проходило в судебном участке мирового судьи №242 района «Нагатинский затон». Марголин добавил, что суд отклонил иск в связи с истекшим сроком давности.

Напомним, фигуранты «болотного дела» получили повестки в суд в июле. Управление МВД посчитало, что они должны возместить ущерб за утраченные сотрудниками правоохранительных органов пять резиновых дубинок и два радиоприемника.

Ответчиками по делу, кроме Марголина, выступали координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, а также Леонид Развозжаев, Илья Гущин, Алексей Гаскаров и Елена Кохтарева. Все они получили условные или реальные сроки по «болотному делу».

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади было возбуждено после событий 6 мая 2012 года. Тогда во время акции протеста «Марш миллионов» были задержаны более 400 человек.