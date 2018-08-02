СМИ узнали подробности о владельце связанной с Пригожиным компании, работающей в ЦАР

Владельцем горнодобывающей компании Lobaye Invest, которая с октября 2017 года работает в Центральноафриканской республике (ЦАР), является Евгений Ходотов, узнало в мае французское издание L’Obs. Человек с таким же именем является генеральным директором двух петербургских компаний — «Арго» и «М-Финанс» — последняя из которых занимается добычей драгоценных камней, следует из данных базы СПАРК, внимание на которые обратил The Bell.

Ходотов ранее работал в петербургском региональном управлении по борьбе с организованной преступностью и в главном управлении МВД России по Северо-западному федеральному округу. «В службе безопасности [бизнесмена Евгения] Пригожина много сотрудников именно из этого подразделения», — рассказал изданию журналист «Фонтанки» Денис Коротков, который одним из первых начал писать о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которую связывают с бизнесменом.

Издание Africa Intelligence называло Lobaye Invest дочерней компанией «М Инвест», представляющей интересы Пригожина. По информации The Bell, в июне «М Инвест» приступила к разведке месторождений золота в Судане.

Африканские СМИ также отмечают по территории ЦАР передвигается самолет Cessna 182 с российским регистрационным номером, который наняла Lobaye Invest. В апреле в городе Кага-Бандоро Cessna заблокировали местные жители и обнаружили на борту российских наемников. По данным The Insider, самолет был арендован у Невского аэроклуба в начале 2018 года, после чего судно побывало в нескольких центральноафриканских городах, в том числе в Бирао, Алиндао, Бриа и Кабо, богатых на полезные ископаемые.

«В окрестностях Ндассима, Бирао, Буар и Бриа русские ищут возможности получить доступ к добыче природных ресурсов, иногда им приходится договариваться напрямую с повстанцами, чтобы получить что-то в обход правительства», — рассказал The Bell редактор африканского издания Corbeau News Ален Нзило. По информации СМИ, российских наемников интересуют золото, алмазы, уран и нефть.

По данным Центра управления расследованиями (ЦУР), именно в Ндассиму для съемки золотых приисков направлялись убитые накануне журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Шахта в Ндассиме располагается в 60 км от бывшей военной базы боевиков из оппозиционной мусульманской группировки «Селека» в Бамбари. По данным Corbeau News, российские наемники ездили к месторождениям в сопровождении повстанцев.

Власти ЦАР считают, именно «Селека» причастна к убийству журналистов на блокпосту на пути в Бамбари, о котором стало известно 31 июля. Ряд СМИ сообщал о том, что перед этим жертв вначале похитили, а потом допросили. По другой версии, причиной убийства мог стать грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника. Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с ЦУР фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую, по мнению экспертов, могли нанять для охраны месторождений.